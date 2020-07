Kornwestheim Einen kurzen Moment nicht aufgepasst

Der Betriebsbeamte ist im Rangierbahnhof verantwortlich für den sicheren Eisenbahnbetrieb. Vor Gericht gab er zu, an jenem Mittwoch gegen 22 Uhr den falschen Knopf gedrückt und somit seine Aufmerksamkeitspflicht verletzt zu haben. Er habe Gleis 7 statt Gleis 8 freigegeben. Der Lokführer sah den mit Stahlträgern beladenen Güterwagen auf einer Strecke von etwa 190 Metern in ungefähr 25 Sekunden nicht auf sich zukommen und zog sich bei dem Aufprall ein Kehlkopftrauma sowie eine Risswunde am Hals zu. Außerdem brach er sich einen Finger. Strafanzeige gegen den Fahrdienstleiter hat der Lokführer aber nicht gestellt. Die Frage von Richterin Dr. Susanne Odeskog, ob der Unfall berufliche Konsequenzen gehabt habe und ob eine Schadenswiedergutmachung oder ein Schmerzensgeld bezahlt worden sei, verneinte der Angeklagte.