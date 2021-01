Kornwestheim Einen Schritt nach vorne, nicht zurück

Kornwestheim - Ungewöhnlich still war es auf der Wiese des Hundesportvereins Kornwestheim (HSV) in den letzten Wochen – wo sich normalerweise Hunde jagen und Herrchen plaudern, wurde wie vielerorts auch hier der Betrieb Corona bedingt eingestellt. Immerhin: Bis jetzt gehe es dem Verein noch „relativ gut“, sagt Andrea Hoffarth, die erste Vorstandsvorsitzende des Hundesportvereins. „Obwohl die finanziellen Einbußen deutlich spürbar waren und noch sind.“ Das die Situation bis jetzt noch tragbar für den Verein ist, liege besonders an den Kursteilnehmern und rund 180 Mitgliedern, die den HSV weiterhin unterstützen. Viel schmerzhafter ist für Andrea Hoffarth die nicht vorhandene Geselligkeit zwischen den Hundebesitzern. „Das Gemeinschaftserlebnis fehlt.“