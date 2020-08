Kornwestheim - Ein leicht Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Freitagabend auf der B 27 ereignete. Ein 58-jähriger VW Golf Fahrer sowie ein 50 Jahre alter Ford Focus Fahrer waren dort gegen 17:55 Uhr in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Kornwestheim Süd und Kornwestheim Mitte kam es auf Grund der dortigen Baustelle (siehe auch Artikel oben) zu stockendem Verkehr. Als der Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremste, fuhr ihm der Fahrer des Golfs auf. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der 50-Jährige leicht verletzt, an den Fahrzeugen kam es vor allem zu Blechschäden.