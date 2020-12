Kornwesthim - Der Kornwestheimer Jagdpächter Hans-Otto Härle ärgerte sich nicht wenig: Unbekannte haben dieser Tage eine Menge Müll an der Westrandstraße abgeladen. „Wir stellen in jüngster Zeit vermehrt fest, dass Sperrmüll in der freien Natur und somit illegal entsorgt wird“, sagte Bauhofleiterin Martina Kurz. Die Stadt kündigte an, Findlinge vor den hier zu sehenden Parkstreifen zu setzen – dann parken dort keine LKW mehr und es gibt weniger Unrat, so die Hoffnung.