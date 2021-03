Kornwestheim - Ein noch unbekannter Fahrer war zwischen 17 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am Donnerstag in der Ulrichstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt. Der Unbekannte touchierte einen am Fahrbahnrand stehenden Citroën und machte sich anschließend davon. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 entgegen.