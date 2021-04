Kornwestheim Eingebrochen und Frauen begrapscht

Kornwestheim - Das Stuttgarter Landgericht hat den Prozess gegen einen 25-Jährigen eröffnet, der Frauen in Kornwestheim und in Bietigheim in Zügen sexuell belästigt und exhibitionistische Handlungen vor ihnen getätigt haben soll. Ein weiterer Anklagepunkt neben den Sexualdelikten: Raub. Weil der drogenabhängige Mann nicht mit der Qualität seines Stoffs einverstanden war, soll er sich vermeintlich besseres Rauschgift am 8. April vergangenen Jahres in Ludwigsburg mit Gewalt geholt und den Beraubten in sein Zimmer eingesperrt haben. Zudem wurde eine Ludwigsburgerin bereits am 25. September 2019 zum Opfer. In ihre Wohnung soll der Angeklagte über die Terrassentür eingedrungen sein.