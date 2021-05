Kornwestheim „Einige verlernen das Lernen“

Ich habe einen festen Fragenkatalog erstellt. Etwa: „Was findest du besser: Präsenzunterricht oder Homeschooling?“, oder: „Welche Dinge vermisst du im Homeschooling am meisten?“ Des Weiteren bin ich auf die mentale Situation, die Motivation und die Lernstruktur eingegangen. Zunächst habe ich mit Fragebögen gearbeitet, aber die Antworten waren nicht wirklich brauchbar – also habe ich Interviews geführt. Eine klassische Statistik aufzustellen, habe ich verworfen – die Unterschiede zwischen den Schultypen waren zu groß. Am Ende habe ich die Antworten gesammelt und schaue, was ich aus den ganz verschiedenen Ansätzen und Meinungen herausfiltern kann für mein Konzept. Insgesamt habe ich mit mehr als 100 Schülern aus der Region gesprochen.