Die Stadt weist daraufhin, dass sie baurechtlich – sprich mit der Begrenzung von Öffnungszeiten – keine Möglichkeiten habe, gegen Lärmquellen vorzugehen, die nicht vom Supermarkt ausgehen. Dazu zählen laute Motorengeräusche und Gespräche von Autofahrern, die sich den Parkplatz als Treffpunkt auserkoren habe. Ordnungsrechtlich Handhabe gibt es gleichwohl. Die Rewe-Niederlassung in Wiesloch teilt mit, dass nicht daran interessiert sei, in einem anderen Supermarkt in Kornwestheim – weitere Rewe gibt es am Kimryplatz, an der Stammheimer Straße und an der Stuttgarter Straße/Ecke Rosensteinstraße – die Öffnungszeiten bis Mitternacht auszuweiten.