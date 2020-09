Kornwestheim Einmal über den Regenbogen gehen

1940 in Stuttgart geboren absolvierte Roland Wesner nach der Schulzeit zunächst eine Lehre als Werkzeugmacher. Mit 21 Jahren begann er das Studium der freien Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Einer seiner Lehrer: Manfred Henninger, um dessen künstlerischen Nachlass sich die Städtische Galerie Kornwestheim kümmert. Einer seiner Schüler: Albrecht Werwigk, der sich des Nachlasses von Roland Wesner angenommen hat. Er wandte sich vor einiger Zeit an die beiden Museumsleiterinnen Saskia Dams (Kornwestheim) und Dr. Isabell Schenk-Weininger und regte eine Ausstellung zu Wesners 80. Geburtstag in diesem Jahr an. Nun sind’s gleich zwei geworden. Dass sich zwei Galerien aus der Region ein und desselben Künstlers annehmen würden, „das kommt nicht alle Tage vor“, sagte Dams.