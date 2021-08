Kornwestheim Einsatzkräfte räumen Wette-Center

Kornwestheim - In der Ravensburger Kinderwelt gab es am Dienstagnachmittag einen Kurzschluss in der Batterie eines Spielgeräts. Das komplette Wette-Center ist deshalb geräumt worden. Die Polizei rückte mit zwei, die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an. Der Feuerwehrkommandant Matthias Häußler berichtet, dass zwei Bleibatterien unter dem großen Gummireifen eines „Boxautos“ der Auslöser für den Einsatz waren. Sie seien heiß geworden, das Spielauto begann zu rauchen. Daraufhin löste der Feueralarm aus.