Kornwestheim Einschulungen im Schichtbetrieb

Zwei Gottesdienste und zwei Einschulungsfeiern

An der Eugen-Bolz-Schule werden heute ab 13 Uhr 49 Abc-Schützen ihre ersten Schritte in ihren Klassenzimmern machen. Während eines Gottesdiensts, den der evangelische Pfarrer Ulrich Theophil halten wird, bekommen die Neulinge auch gleich einen Eindruck ihres neuen Musiksaals. „Es wir aber nur einen Wortgottesdienst werden, in dem nicht gesungen wird“, erklärt Rektorin Ute Grießhaber, Rektorin der Eugen-Bolz-Schule. Danach geht es in die Aula weiter, in der die Erstklässler, die jeweils zwei Erwachsene mitbringen dürfen, von der Schulleiterin begrüßt werden. Wenn dann die erste der zwei Klassen in ihr Klassenzimmer geht, kommt die zweite vom Gottesdienst in die Aula. „Auf das Theaterstück müssen wir leider verzichten, auch die Bewirtung durch die Eltern der Zweitklässler fällt weg“, sagt Ute Grießhaber. Am Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum werden sieben Neulinge eingeschult.