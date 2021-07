Kornwestheim Eintrittskarten, fünf Bands und ein Herz für Kinder

Die Kornwestheim-rockt-Konzerte finden an fünf Dienstagabenden in den Sommerferien statt. Jeweils eine Tribute-Band tritt dann auf die Bühne. Am 3. August spielt die Rolling-Stones-Tribute-Formation Bigger Bang auf, am 10. August Viva la Vida, die Coldplay-Songs interpretieren. Am 17. August schallen dann Stücke von Pink Floyd, vorgetragen von der Band Cosmic Banditos, über die Bühne am Marktplatz. Am 24. August rockt die AC/DC-Tribute-Gruppe The Jack, am 31. machen Cocker Inspiration mit Songs von Joe Cocker den Abschluss.