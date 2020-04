Kornwestheim Einzelhändler rüsten sich für die Öffnung

Jens Bartmann, Inhaber des Fotogeschäfts in der Bahnhofstraße, hat schon am Donnerstag Plexiglasscheiben als Spuck- und Niesschutz vor die Kassen gehängt. „Wir sind für Montag gut gerüstet“, sagt er. Bis dahin will er auf dem Boden noch Klebemarkierungen anbringen, damit die Mindestabstände eingehalten werden. Maximal zwei Kunden sollen zeitgleich den Laden betreten dürfen. Auch das Personal arbeitet ab kommender Woche nur in Zweierteams, damit sich die Mitarbeiter nicht permanent begegnen. Passbilder werden nur mit einem Termin angefertigt. In den vergangenen Wochen hat er Kundenaufträge über Telefon, Mail oder den Briefkasten angenommen, telefonisch beraten, Waren versendet und sogar selbst ausgefahren. „Das hat ganz gut funktioniert, ersetzt aber natürlich nicht den Ladenbetrieb“, erklärt Bartmann. Er musste Umsatzeinbußen hinnehmen und seine Mitarbeiter nach Hause schicken. Die kritische Zeit beginne aber jetzt nach der Wiedereröffnung. „Ich rechne damit, dass wir nicht den Umsatz von vorher erreichen werden“, sagt der Einzelhändler. Privatkunden seien schließlich oftmals von Kurzarbeit betroffen. Selbstständige Fotografen beklagten wegen abgesagten Veranstaltungen einen Rückgang bei den Aufträgen und hielten sich bei Investitionen in ihre Ausstattung derzeit zurück.