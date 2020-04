Kornwestheim Einzelhandel: Wer macht was wie?

Die Kornwestheimer Werbeagentur Fritz hat eine Initiative gestartet und eine Übersicht erstellt, wer einen Lieferservice anbietet. Sie findet sich auf der Webseite www.kwh-bringts.de. Uwe Rödel, Geschäftsführer der Werbeagentur, hat schon selbst mit seiner Familie den Lieferservice verschiedener Firmen getestet und war zufrieden. „Ein Anruf oder eine Mail-Bestellung und eine kontaktlose Übergabe der Ware, das war’s. Ganz einfach“, so Rödel. Nicht zu unterschätzen sei auch der persönliche Kontakt zum Kunden. Und ebenso wichtig sei es, die Geschäfte vor Ort in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. „Unsere große Sorge ist es, dass sich durch veränderte Einkaufsroutinen die Einkaufslandschaft noch mehr verändert“, so Rödel. Auf der Webseite sollen Unternehmen, die einen Lieferservice anbieten, und Kunden zusammenkommen. Sie sei deshalb auch schlicht gehalten. Die Einträge, betont Rödel, seien in der Corona-Krise für die Teilnehmer kostenlos. Er hofft, dass die Kornwestheimer erkennen, wie attraktiv das Leben in dieser Stadt ist. Es habe hier „viele tolle Angebote“. Und das könne auch so bleiben, wenn sich die Kornwestheimer für ihre Heimatstadt einsetzen würden. Wer als Firma auf die Webseite aufgenommen werden will, der kann sich an info@kwh-bringts.de wenden.