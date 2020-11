Kornwestheim Eisenmann drückt die Schulbank in der Realschule

Trotz der Vorzeigestunde gibt es auch an Kornwestheimer Schulen noch eine Menge zu tun in Sachen Ausstattung und Digitalisierung, das stellten Vertreter von Stadtverwaltung, Schulen und Elternbeirat in einer Diskussionsrunde später heraus. Die Oberbürgermeisterin Keck bat die Ministerin um Stellungnahme, wie die Schulen die Folgekosten der Digitalisierung in Zukunft – Stichwort Personal und Technik – denn tragen sollen. In eine ähnliche Kerbe schlug Whitney Killip-Ulrich vom Gesamtelternbeirat der Stadt, sie sprach Themen wie IT-Support, Chancengleichheit in Bezug auf technische Ausstattung von Schülern und WLAN-Ausleuchtung an.