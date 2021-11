Kornwestheim Eklige Haufen auf Handwerker-Höfen

Teuer in der Anschaffung und Unterhaltung

Also noch mehr öffentliche Möglichkeiten schaffen? Am besten rund um die Uhr? Bartmann und andere Gewerbetreibende sprechen sich dafür aus, Verwaltung und Stadträte scheuten allerdings nicht ohne Grund bisher davor zurück: Ein öffentliches Sanitär-Häuschen etwa am Holzgrundplatz wäre teuer in der Anschaffung, von den Folgekosten abgesehen. Auch daher versucht man es mit „Netter Toilette“ und Nachbesserungen bei bestehenden Anlagen.

„Grundsätzlich gehört das Thema Sicherheit und Sauberkeit in unsere Innenstadt“, sagt Bartholomä, der auch die Gesprächsbereitschaft seiner Fraktion für weitere Lösungen unterstreicht. Andere Fraktionen äußern sich ähnlich: „Wir kennen das Problem“, sagt Hans-Michael Gritz von der SPD. „Wir sind auch nicht grundsätzlich dagegen, eine Toilette anzuschaffen. Ganz ausdiskutiert haben wir das aber noch nicht.“ Es gebe ja eine Toilette, die aber oft geschlossen sei, in der Bahnhofsunterführung und mit der „Netten Toilette“ wollte man ja der Situation Herr werden, so Markus Kämmle von den Freien Wählern. Auch seine Fraktion müsse aber noch mal sprechen. Von der FDP, nicht nur von Engin, heißt es, dass man neuen öffentlichen Toiletten aufgeschlossen gegenüberstehe. Allerdings müssten diese kostenpflichtig sein, ein System ähnlich Sanifair mit Bons, die man bei örtlichen Gastronomen einlösen könne, stellen die Liberalen in den Raum.

Gewagte Idee

Die Stadt arbeitet unterdessen daran, die„Nette Toilette“ auszuweiten. Die Verwaltung stehe in Verhandlungen mit weiteren möglichen Partnern, heißt es aus der Pressestelle. „Insbesondere sollen Gastwirte angesprochen werden.“ In die weiteren Planungen sollen auch Pattonville und das östliche Stadtgebiet einbezogen werden, das Thema werde im ersten Quartal 2022 weiter beraten und beschlossen. Jens Bartmann setzt unterdessen auf Technik. Er hat, was zumindest nachts hilft, eine grelle LED-Leuchte mit Bewegungssensor nahe der dunklen Pinkelecke im Gässle angebracht. Außerdem wünsche er sich einen „Urban Piss Defender“, sagt Bartmann halb im Scherz. Ein Gerät, das per Sensor registriere, wenn jemand gegen Wände pinkele – und dann per Wasserstrahl zurückschieße.