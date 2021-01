Kornwestheim - Eine hohe Beute machte diese Woche ein Fahrraddieb in Kornwestheim: Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Rosensteinstraße ein hellblaues Pedelec der Marke „Mondraker“. Das E-Fahrrad, dessen Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft, war vor einem Wohnhaus mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Die Polizei Kornwestheim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrraddieb haben.