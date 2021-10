Kornwestheim Elektroscooter gestohlen

Kornwestheim - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag am Kornwestheimer Bahnhof in der Eastleighstraße einen Elektroscooter der Marke Segway-Ninebot gestohlen. Das Gefährt war am Busbahnhof an einem der Fahrradständer mit einem Spiralschloss gesichert. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder nähere Hinweise zum Elektroroller und dessen Verbleib geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.