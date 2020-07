Kornwestheim Eltern und Schüler diskutieren jetzt und künftig mit

Der große Wurf, um die Schullandschaft neu zu ordnen, soll demnach „1d“ sein. Gut 59 Millionen Euro ist die Variante nach derzeitigem Planungsstand teuer, nach ihr würde es eine dreizügige Grundschule an der Eugen-Bolz-Schule geben, eine dreizügige Grundschule, Gymnasium und SBBZ am Campus Mitte, die Realschule, Gemeinschaftsschule und eine neue zweizügige Grundschule am Campus Ost mit 1300 Schülern. Auch die meisten Schulleiter stehen hinter dieser Variante. Bauchschmerzen hat lediglich Gerhard Link, Rektor der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule. Er befürchtet, dass seine noch junge Schule „geschluckt“ würde, unter die Räder kommt, wenn sie räumlich in die Nähe der beliebten Realschule gelangt, gab Link zu verstehen, der daher eher Variante „2b – Status Quo“ bevorzugt, wie er am Donnerstag berichtete. Allerdings sehe auch er die Vorteil des Campus Ost, schränkte Link ein.