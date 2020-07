Kornwestheim Elternbeirat wünscht sich Variante 1d

Kornwestheim - Wie soll die Schullandschaft der Zukunft in Kornwestheim aussehen? Mit der baulichen Entwicklung soll sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am heutigen Abend beschäftigen. Mehrere Varianten stehen zur Diskussion. Vorab nimmt der Gesamtelternbeirat (GEB) öffentlich Stellung zur Schulentwicklungsplanung in der Stadt.