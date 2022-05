Kornwestheim Elterntaxis nicht erwünscht

Lesen Sie aus unserem Angebot: Stadt will Elterntaxis verbannen

Von der Theodor-Heuss-Realschule ist zu hören, Rektor Boris Rupnow begrüße die Umwidmung der Sackgasse zur Fahrradstraße. Auch im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) gab es am Dienstag wenig Gegenwind, wohl aber so manche Frage und einige Vorschläge zum Thema. So mokierte Markus Kämmle, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, dass in der Vorlage der Stadt nicht die genaue Zahl der Fahrradfahrer genannt werde, sondern nur von „hohem Aufkommen“ die Rede sei. Ender Engin, der Fraktionschef der FDP, mahnte an, dass so manche Eltern trotz Fahrradstraße nicht aufhören würden, ihren Nachwuchs zur Schule zu fahren. Dem stimmte Thomas Ulmer (Vorsitzender der Grünen) zu und regte sodann an, man könne ja baulich entlang der Theodor-Heuss-Straße – also vor der Zufahrt zu neuen Fahrradstraße – etwas verändern, sodass dort Autos nicht halten könnten. Und ja, auch der Vollzugsdienst solle die Regelungen überprüfen.

Überwachung ist vorgesehen

Bei letzterem stimmte der Erste Bürgermeister Daniel Güthler dem Grünen zu: Natürlich werde das künftige Autoverbot dann überwacht. Was unvermeidliche Elterntaxis angehe, wolle die Stadt aber zunächst an der Theodor-Heuss-Straße eine Zone einrichten, in der Autos kurz halten und den Nachwuchs rauslassen können. „Das probieren wir zumindest temporär aus“, so Güthler.

Ordnungsamtsleiter Michael Siegel ergänzte anschließend, eine Fahrradstraße vor der Theodor-Heuss-Realschule sei „eine logische Fortführung unsere Konzepte“.