Kornwestheim „Elvis“ rockt im Sommer Kornwestheim

Unterdessen steckt Johannes Leichtle mit dem Team seiner Eventagentur Bankett Plus bereits mitten in den Vorbereitungen. Die Open-Air-Konzertreihe geht anno 2020 bereits ins vierte Jahr. Das Konzept hat sich mittlerweile bewährt und sich in Kornwestheim einen guten Ruf erarbeitet: In den Sommerferien holen die Organisatoren immer dienstags Tribute-Bands zu bekannten Rockgruppen auf die Bühne am Marktplatz. Im vergangenen August waren etwa neben Abba-Stücken Songs von Metallica, Coldplay und Genesis zu hören. Der Eintritt ist frei, Kornwestheim rockt finanziert sich über den Verkauf von Getränken und Essen sowie Sponsoren, unsere Zeitung ist als Medienpartner mit im Boot.