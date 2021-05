Kornwestheim Empfehlung per Zettelchen

Nein, die Angst haben wir nicht. Ich meine, selbst wenn jemand schreiben würde „Das Ende hat mir nicht gefallen“, verrät das ja erst mal nichts über den Ausgang der Geschichte. Hinzu kommt, dass wir ja grundsätzlich jedes Medium, was zurückgegeben wird, einmal in der Hand haben, bevor es zurück ins Regal wandert. Das heißt, dem können wir schon in gewisser Weise vorbeugen.