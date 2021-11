Kornwestheim Ender Engin führt jetzt die FDP-Fraktion

Kornwestheim - Andreas Schantz ist seit Jahren das prägende Gesicht der Kornwestheimer FDP und ja, der Liberale wird auch weiter politisch präsent sein. Allerdings tritt Schantz einen Schritt zurück und macht „Platz für die Jungen“, wie er das nennt. In der Sitzung des Gemeinderates gab die FDP bekannt, dass künftig Ender Engin der neue Fraktionsvorsitzende ist. Andreas Schantz rückt damit in die Stellvertreterrolle. Engin ist 2019 kommunalpolitisch in Erscheinung getreten, im Mai des Jahres wurde der heute 33 Jahre alte Liberale in den Gemeinderat und den Kreistag gewählt. In der Stadt bekannt ist er auch als Geschäftsführer des gleichnamigen Elektro-Betriebs. Seine erste Aufgabe als Fraktionsvorsitzender folgte am Donnerstag auf dem Fuße: Er hielt die Rede für seine Fraktion in der Haushaltsdebatte.