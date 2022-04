Kornwestheim Endlich ist der Brunnen wieder bunt

Das Schmücken des Osterbrunnens ist für die Landfrauen nicht die erste Aktion nach pandemiebedingter Pause. „Wir haben schon Ende Februar wieder angefangen und hatten bisher zwei Vorträge“, erzählt Ingrid Ergenzinger. Als nächstes steht die Hauptversammlung des Vereins an, später ein großer Ausflug an den Bodensee und dann noch eine Weinwanderung mit Kutschfahrt. Dass die Frauen genug Energie haben, um wieder richtig durchzustarten, ist an diesem Tag am Osterbrunnen deutlich zu spüren. Auch Helga Barth, mit 82 Jahren die älteste und schon am längsten im Verein, kann nicht still sitzen. Nicht selten gibt sie beim Schmücken den Ton an und hat alles im Griff. Der Osterbrunnen hat ihr gefehlt. „Ich habe trotzdem geschmückt“, erzählt sie. Vor ihrem Haus habe sie eine Girlande – ähnlich wie die am Osterbrunnen – angebracht. Auch dieses Jahr wieder. „Das ist schön gewesen“, sagt sie. Die rüstige Dame hat auch ein Auge darauf, dass es beim Brunnenschmücken zügig vorangeht. „Wir trinken jetzt gleich den Sekt, ich habe heute noch was vor“, sagt sie zu den anderen. Also: ein bisschen Beeilung bitte.