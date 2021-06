Kornwestheim - Das „Dauteln“ gilt bei vielen Kornwestheimern als feststehender Begriff. Dagmar Dautel bietet unterm Dach des SVK ihre Fitnesskurse an, musste aber, wie fast alle anderen auch, aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit aussetzen. Nun war es aber endlich wieder soweit: Am Montag, 31. Mai, durfte nach siebenmonatiger Pause die erste Gymnastikgruppe mit ihrer Trainerin den Rücken-Fit-Kursus gemeinsam absolvieren. Man traf sich auf der Terrasse des Funsportzentrums. „Die Freude war riesig und die Teilnehmer haben mindestens so gestrahlt wie die Sonne“, schreibt die überglückliche Fitness-Expertin Dautel. Sie weist darauf hin, dass, wer getestet, geimpft oder genesen ist, sich über die App des Funsportzentrums zu den im Moment stattfindenden Kursen anmelden kann.