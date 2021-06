Kornwestheim Endlich wieder Livemusik

Kornwestheim - Zu Konzerten an den nächsten Samstagen lädt der Hirschgarten ein. Rock’n’Roll und Rockabilly sind die Leidenschaft der Primebeats: Am Samstag, 26. Juni, spielt die Stuttgarter Band von 18 bis 20 Uhr in der Stotzstraße. Die Primebeats – das sind Markus Beigelbeck (Gesang und Trompete), Michael Gern (Gitarre), Günther Raff (Schlagzeug) und Immo Dehnert (Bass) – lieben den Sound der 1950er-Jahre, verpassen aber auch neuen Songs diesen Klang längst vergangener Zeiten. So finden sich Klassiker von Elvis und Carl Perkins ebenso im Programm wie auch Titel von The Clash und Soft Cell – alles im typischen Primebeats-Stil mit Twang-Gitarre, Bass, Schlagzeug und natürlich Gesang.