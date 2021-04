Kornwestheim Endspurt nach ein paar Verzögerungen

In welchem Rahmen die Eröffnung des Martinushauses im Juli angesichts der Coronapandemie gefeiert wird, weiß Pfarrer Nagler noch nicht. Nur soviel: Gefeiert werde „auf jeden Fall.“ Am Palmsonntag etwa habe die katholische Kirchengemeinde am Martinushaus einen Gottesdienst im Freien veranstaltet, der Altar wurde auf der Terrasse des Hauses aufgebaut, die Gemeindemitglieder versammelten sich mit Coronaabstand davor. „Wenn es nicht gerade regnet, wird das sicherlich eine Möglichkeit sein.“ Auch eine Hausbegehung hält Nagler für umsetzbar. „Es ist dann an uns, das Martinushaus mit Leben zu füllen.“