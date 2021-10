Kornwestheim Energiezentrale: Stadt prüft Baurecht

Hält nur fünf bis acht Jahre

Die Energiezentrale soll bis Ende 2022 aufgerüstet werden. Die Stadtwerke sehen sich am Rande der Lindenbrücke zum Handeln gezwungen, weil die ursprünglich geplante Heizzentrale an der Theodor-Heuss-Realschule nicht gebaut werden wird. Die Ertüchtigung der Energiezentrale Stotz ist keine Lösung auf Dauer. Fünf bis acht Jahre reichen die Kapazitäten, dann muss man sich etwas Neues überlegen, um der steigenden Nachfrage nach Fernwärme gerecht zu werden. In der Überlegung ist ein Anschluss Kornwestheims an eine der Ludwigsburger Energiezentralen.