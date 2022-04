Kornwestheim Engin wird Ortsverbandsvorsitzender

Klutmann war zurückgetreten

Das bisherige Vorstandsmitglied Herbert Klutmann hatte hingeschmissen und seinen Rückzug in einem offenen Brief damit begründet, er wolle die Wahl von Andrey Belkin zum Ortsverbandsvorsitzenden nicht mittragen. Belkin, Mitte 20 und auch bei den Jungliberalen, den Julis, als Kreisvorsitzender und Landesgeschäftsführer aktiv, war ursprünglich für den Posten gehandelt worden. „Die sich abzeichnende Neubesetzung im Vorsitz des Ortsverbandes bei der anstehenden Neuwahl kann und will ich weder sachlich noch persönlich mittragen“, schrieb Klutmann in seinem Brief.