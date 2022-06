Kornwestheim Entschleunigung auf der Florett

Wer Kontakt zu Wolfgang Lenz aufnehmen will, kann das per E-Mail an die Adresse w.lenz-bau@web.de tun.

Vor 40 Jahren endete eine Ära

Kreidler’s Metall- und Drahtwerke G.m.b.H

Das war der offizielle Name des Unternehmens, das 1903 in der Mörikestraße in Stuttgart von Adolf Kreidler gegründet worden ist. Produziert wurden zunächst Kupferseile für Überland-Elektroleitungen. Sein erstes Unternehmen hatte Kreidler aber schon 15 Jahre zuvor aus der Taufe gehoben. Die Drahtumspinnmaschine stand im Gästezimmer seiner Eltern. . .

Kornwestheim

Die Firma wächst schnell. Kreidler mietet Grundstücke in Zuffenhausen und Kornwestheim an. Die Firma bestand aus vier Werken – zwei in Zuffenhausen, eins in Kornwestheim und eins im westfälischen Werl.

Konkurs

Das Konkursverfahren wurde im März 1982 eröffnet. Damals war Kreidler in Kornwestheim der größte private Grundstückseigentümer. Auf dem Areal im Süden der Stadt befindet sich heute ein Gewerbegebiet.