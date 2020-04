Kornwestheim Entsetzen auf der Jugendfarm

„Wir hatten knapp 20 Jahre lang keinen nennenswerten Vorfall von Tierschändung, aber jetzt müssen wir mit allen Mitteln versuchen, dass so etwas nicht noch einmal passiert“, sagt Schmid. Die Tiere, die bisher auch über Nacht auf die Weide konnten, kommen nun abends in den abschließbaren Stall. Die Jugendfarm sei dankbar für Hinweise aufmerksamer Spaziergänger, die am Donnerstagabend oder in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände der Farm, insbesondere auf der Weide am nördlichen Ende, verdächtiges Treiben beobachtet hätten, so Schmid. Der Verein hat eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen. Die Polizei ist unter der Rufnummer 1 31 30 zu erreichen.