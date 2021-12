Kornwestheim Entspannt, besinnlich, gemeinsam

Lesen Sie aus unserem Angebot: Zuschuss für die Martinskirche

Und so hatten die 30 von den Coronaregeln erlaubten Gottesdienstbesucher im regnerischen Wetter wenigstens ein Dach über dem Kopf, auch wenn die Temperaturen drinnen nicht wesentlich höher waren als draußen – die Heizung war ausgerechnet zur Christnacht ausgefallen. So sehr nach Baustelle sah es in der Kirche auch gar nicht mehr aus. Nur im Chorraum stand noch ein Gerüst, eine Malerplane lag über der Kanzel, und, am auffälligsten, die Bänke waren noch nicht wieder eingebaut. Dank zahlreicher Lichterketten und Teelichter wirkte die Kirche dennoch nicht leer, sondern schlicht und besinnlich. Dazu trug auch die musikalische Gestaltung bei: Die Gemeinde selbst durfte aufgrund der Coronabestimmungen der evangelischen Landeskirche nicht singen, dafür untermalten vier Sängerinnen und Sänger, begleitet vom Klavier, den Gottesdienst mit traditionellen Weihnachtsliedern wie „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Stille Nacht“. Diese Atmosphäre passte sehr gut zu Heiligabend, und auch die Botschaft, die Pfarrer Horst Rüb der Gemeinde mitgab, fügte sich in das Konzept ein. Es gehe nicht darum, wie viel man schenke, sondern wie man schenke: mit Liebe.

Gemeinsam statt einsam

Die katholische St.-Martinus-Gemeinde hatte zum ersten Mal zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen – ins neue Café M, das im alten Gemeindehaus an der Johannesstraße eingerichtet worden ist. Und zwar genau für solche Angebote, wie Pfarrer Franz Nagler erläutert. Nur drei Männer haben sich für die Premiere angemeldet. Das tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Ein solches Angebot müsse sich erst einspielen, sagt Nagler. Und zudem gehöre auch Mut dazu, eine solche Einladung anzunehmen. „Man muss sich aus dem Haus trauen.“ Die Coronapandemie, davon ist er überzeugt, habe auch den einen oder anderen vom Besuch abgehalten. In kleiner Runde wird an festlich dekorierter Tafel gespeist: Koch Uwe Deike – er serviert Tortellini mit zwei verschiedenen Soßen – und Roswitha Schabatka, die sich um das Organisatorische kümmert, sind ebenso dabei wie der Pfarrer selbst, der die Weihnachtsgeschichte vorliest, Gitarre spielt und sich über das Abendessen zwischen zwei Gottesdiensten freut. Gerhard Merz und Lothar Kremer haben in den vergangenen Jahren den Heiligen Abend daheim allein verbracht und freuen sich über die Gesellschaft. Nein, besonders festlich habe er es sich daheim nicht gemacht, sagt Lothar Kremer. Gerhard Merz erzählt, dass er daheim immer das Weihnachtsoratorium gehört hat. Zu den beiden gesellt sich ein junger Mann namens Olivier, der jüngst seine Mutter verloren hat und nur sporadischen Kontakt zu anderen Verwandten hat. Nagler freut sich, dass die Gemeinde trotz der Corona-Auflagen mit dem neuen Angebot im Café M gestartet ist. Das M steht an diesem Abend nicht nur für Martinus, sondern auch für Miteinander. „Alleine Weihnachten feiern“, sagt Nagler, „das passt einfach nicht.“