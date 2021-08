Kornwestheim Entwicklungshilfe statt Ausbildung

Im September geht es los

Der 23-jährige Kornwestheimer Manuel Preising hat sich für genau diesen Freiwilligendienst entschieden. Ab diesem September wird er in der Dominikanischen Republik am technischen Institut in Boca Chica Englisch unterrichten. Nach seinem Fachabitur begann Preising eine Ausbildung im Einzelhandel. „Ich merkte schnell, dass das einfach nichts für mich war“, erzählt er heute. „Dann musste ich mich entscheiden, was ich anstelle der Ausbildung mache. Ich habe mir überlegt, ein Studium zu beginnen, habe mich dann aber für das Jahr im „Weltwärts“-Programm entschieden“, erklärt er und sagt weiter: „Damit habe ich die Möglichkeit, wirklich etwas zu erleben.“ Außerdem betont Preising die Relevanz internationaler Zusammenarbeit und die Tatsache, dass „lediglich eine Welt“ existiert. Um diese zu schützen, müsse die gesamte Weltbevölkerung zusammenarbeiten – so eben auch Deutschland und die Dominikanische Republik.