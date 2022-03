Kornwestheim Erfolg beim Poetry Slam

Am Ende entschieden, wie so oft bei Poetry Slams, die Zuschauer. Und in Kornwestheim gab es gleich zwei Gewinner: Daniel Wagner teilte sich die Gunst des Publikums und damit Platz 1 mit Yannik Ambrusits, in dessen Vita bislang unter anderem der Sieg beim U20-Bayernslam im Jahr 2019 steht.