Kornwestheim - Den letzten Sonntag vor dem ersten Advent widmen die evangelischen Kirchen in Deutschland und der Schweiz dem Gedenken an die Verstorbenen. So auch in Kornwestheim. Die evangelische Kirchengemeinde hatte am gestrigen Totensonntag zum Gedenken auf den Friedhof an der Aldinger Straße eingeladen, wo der Posaunenchor spielte und der Pfarrer Ulrich Theophil auf den Stufen der Friedhofskapelle einige Worte sprach.