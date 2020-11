Kornwestheim Erinnerung an Siegbert Hörer

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Regelungen konnte an der Trauerfeier auf dem Friedhof nur eine begrenzte Personenzahl teilnehmen. Deshalb hat die Stadt ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich die Bürgerinnen und Bürger eintragen können. Der Kondolenztisch befindet sich im Südbau des Rathauses, Jakob-Sigle-Platz 1, im ersten Obergeschoss vor dem Büro von Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Bis zum kommenden Freitag, 27. November, gibt es die Möglichkeit sich in dem Buch einzutragen.