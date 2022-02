Kornwestheim Erinnerungen an den Vogelhof

Von 1952 bis 1965 verbrachte Reinhold Kienzle fünfmal – zumeist mit den etwas älteren Schülern – jeweils drei Wochen auf dem Vogelhof. Wir zitieren aus seinem Beitrag, der in einer Broschüre des Schullandheims erschienen ist: „1952 bis 1965, das war die Zeit vor der revolutionären 68er-Bewegung und dem Abbau aller Autoritäten, in der die Schüler mehr gefördert und weniger oder nicht erzogen werden sollten. Weil sich aber schon erste Ansätze zeigten, dass durch die berufliche Karriere beider Eltern die Kindererziehung in antiautoritärer Zeit zu kurz kam, wollten Lehrer – auch ich – Versäumtes nachholen und zogen ins Schullandheim auf den Vogelhof mit dem Ziel, neben dem Unterricht die Erziehungsaufgabe stärker zu betonen.