Kornwestheim Erneut Gartenhütten aufgebrochen

Kornwestheim - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mindestens neun Gartenhäuschen in der Ludwigsburger Straße in Kornwestheim aufgebrochen. Die neun Häuschen, die auf sieben Schrebergärten verteilt sind, wurden an den Türen beziehungsweise an den Schließvorrichtungen der Hütten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen. Der entstandene Schaden sowie mögliches Diebesgut sind noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, unter der Telefonnummer 0 71 54/13 13 0, in Verbindung zu setzen.