Kornwestheim Erneut Graffito mit Kriegs-Bezug

Erneut ist im Stadtgebiet eine offenkundig Russland-feindliche Schmiererei aufgetaucht. Abermals wurde dabei der Stromkasten in der Friedrich-Siller-Straße, an dem schon kurz nach der Invasion der Ukraine ein Graffito angebracht worden war, verunstaltet. Immerhin: „Seit dem vergangenen Vorfall sind keine weiteren Schmierereien zu diesem Thema aufgetaucht. Das Graffiti am Stromkasten wird erneut vom Bauhof entfernt“, teilt Lisa Herfurth von der städtischen Pressestelle mit.