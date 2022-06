Kornwestheim Erneut kocht die Zuschuss-Debatte hoch

Sportförderung: Thema oder nicht?

Von Seiten des Vereins kam hier allerdings Widerspruch. „Die Sportförderung wird ein Thema sein“, sagte SVK-Geschäftsführer Thomas Eeg. „Wir haben die Coronazeit nur dank staatlicher Hilfen in fast siebenstelliger Höhe überlebt, müssen jetzt aber wieder ohne diese Hilfen auskommen.“ Daher müsse es zeitnah um die Sportförderung gehen, da Kornwestheim hier deutlich hinter vergleichbaren Kommunen liege, so Eeg. Teils emotionale und harsche Worte fand Ehrenpräsident Heinz Kipp, der eigentlich nur die Entlastung des Vorstands vornehmen sollte. Er nutzte dies für eine längere Stellungnahme: „Wenn wir erst in zwei, drei Jahren über die Sportförderung sprechen, wird es die Vereine in dieser Form nicht mehr geben.“ Bei der Stadt wisse niemand, wie es den Vereinen gehe. Kornwestheim sei nicht Stuttgart, sagte Kipp und ergänzte dennoch, dass die Landeshauptstadt in der Pandemie jedem Verein sieben Euro pro Mitglied Hilfen gezahlt habe, „Kornwestheim dagegen null“. Mittlerweile zahlten die Vereine mehr an die Stadt zurück als sie an Sportförderung bekämen. „Da kann man es auch bleiben lassen.“