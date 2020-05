Kornwestheim Erneut Schafe getötet

„Man kann davon ausgehen, dass es zwischen dem Fall in Leonberg und dem in Kornwestheim keinen Zusammenhang gibt“, sagt Polizeisprecherin Yvonne Schächtele auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie lägen zwar vom Zeitraum nah beieinander, hätten jedoch in verschiedenen Landkreisen stattgefunden. In beiden Fällen hätten die Ermittlungen bislang noch nichts ergeben. „Bei solchen Taten ist es aber auch schwierig, brauchbare Hinweise zu bekommen“, so Schächtele, die zumindest im Leonberger Fall vermutet, dass die Lämmer geschächtet wurden.