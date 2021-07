Kornwestheim Ersatz auf Sand: Beachvolleyball mal anders

Kornwestheim - Endlich mal wieder den Sand zwischen den Füßen zu spüren, etwas vorbereiten, ein Ziel vor Augen zu haben. „Das war ein herrliches Gefühl“, sagt Chris Helwig. Als er gemeinsam mit den anderen Volleyballern des SV Kornwestheim die Beach-Anlage an der Bogenstraße wieder flott gemacht hat, juckte es den Kapitän der ersten Männermannschaft schon wieder in den Fingerspitzen. Beachvolleyball, das ist sein Ding. Gemeinsam mit Teamkollege Konstantin Kampmann trat er in der Vergangenheit bei Turnieren an, oft sogar siegreich. Unter anderem war das Duo Teil des Turniers bei der Bundesgartenschau in Heilbronn im Jahr 2019.