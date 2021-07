Kornwestheim Erst das Auto, dann das Wohnhaus

Kornwestheim - Vermutlich am frühen Freitagmorgen drangen noch unbekannte Diebe im Ilmweg in Kornwestheim in ein Wohnhaus ein und erbeuteten ein Fahrrad sowie ein schwarzes und ein weißes E-Bike im Wert von insgesamt rund 5500 Euro. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter zunächst ein Auto öffneten, das vor dem Wohnhaus abgestellt war. Vermutlich war das Fahrzeug nicht abgeschlossen und die Einbrecher fanden darin wohl einen Schlüssel, der zu dem nahen Wohnhaus passte.