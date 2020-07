Kornwestheim - Gestern ist es los gegangen: Die Stadtwerke Ludwigburg-Kornwestheim (SWLB) verlegen eine neue Fernwärmeleitung entlang der Stuttgarter Straße – zwischen Johannesstraße und Jakob-Sigle-Platz, um genau zu sein. Im Zusammenhang damit werden auch die bestehenden Gas- und Wasserleitungen, einschließlich der Hausanschlüsse, ausgetauscht, so teilen es die SWLB mit. Die Baustelle mitten an der Hauptverkehrsroute wird die Kornwestheimer Verkehrsteilnehmer eine Weile beschäftigen und vielleicht auch den ein oder anderen zwischenzeitlich ärgern: Nicht weniger als rund 20 Wochen wird hier nämlich gearbeitet werden, in mehreren Abschnitten. Um den Verkehrsfluss sicherzustellen, ist eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden eingerichtet. Eine Vollsperrung des betroffenen Straßenbereichs ist für die Sommerferien geplant, heißt es von den Stadtwerken. Aufgrund der Bauarbeiten sind zudem einige Parkplätze derzeit gesperrt. Foto: Dominik Florian