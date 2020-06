Kornwestheim Erst fliegen die Fäuste, dann folgt ein Jägermeister

Kornwestheim - Er verhalte sich wie ein Vogel Strauß, wenn es mal schwierig werde, hielt die Richterin des Amtsgericht Ludwigsburg dem Angeklagten vor. „Sie stecken den Kopf einfach in den Sand und wollen das, was sie angestellt haben, nicht sehen oder hören.“ Denn an die Details vom Morgen des 9. Mai vergangenen Jahres konnte oder wollte sich der Pattonviller, dem der Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung zur Last gelegt wurde, nicht mehr erinnern. „Wir haben am Abend getrunken und sind dann bei einem Kumpel abgehangen“, sagte der 20-Jährige in der Verhandlung. Am nächsten Morgen habe er mit seinen Kumpanen in eine Kneipe am Kornwestheimer Bahnhof Halt gemacht und weitergezecht.