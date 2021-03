Kornwestheim Erst getreten, dann mit Flasche zugeschlagen?

Was man sonst noch so im Bahnhof macht, erzählte die Geschädigte. Als ihr Lebensgefährte mit dem Schlagstock in der Hand durch den Bahnhof jagte, wollte sie mit dem Aufzug in aller Ruhe zurück zu ihrer eigenen Kneipe am Bahnhofsplatz. „Ich wollte keinen weiteren Stress haben“, sagte die 29-Jährige, „dann ist mir die Angeklagte in den Aufzug gefolgt, hat die Tür aufgehalten und hat zugetreten.“ Ganz so ruhig scheint der Rückweg aber nicht gewesen zu sein. Eine damalige Mitarbeiterin der Kornwestheimerin, die als Zeugin geladen war, beschrieb, dass sie ihre aufgebrachte Chefin fortziehen musste. In der Folge sei die Angeklagte in den Aufzug gestürmt, an einen Tritt konnte die Zeugin sich „aber nicht mehr genau erinnern. Ich hatte schon einiges intus.“