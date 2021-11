Kornwestheim Erst Kinderwelt, dann Jugendzentrum?

Kornwestheim - Es sind drei Anträge, doch eigentlich gehören sie zusammen. Die CDU-Fraktion bringt erstens in die Kornwestheimer Haushaltsdebatte ein, dass die Kantstraße zehn zu einem Bürgerhaus werden könnte. Zweitens: Zwecks „wertfreiem Diskutieren“ über die künftige Nutzung der Immobilie sollen Mittel bereitgestellt werden für die Planung eines eventuellen Neubaus am Standort. Drittens: Die Stadt solle untersuchen, welche Kosten eine Verlegung des Jugendzentrums (Juz) in die frei werdenden Räume im Wette-Center verursachen würde, auch die „Nachnutzung“ des Juz am südlichen Stadtrand sei zu überprüfen. Nimmt man die Anträge zusammen, schwebt den Christdemokraten eine Rochade im großen Stil vor, um Nutzungen neu zu ordnen. „Eines bedingt hier das andere“, sagt Fraktionschef Hans Bartholomä.