Kornwestheim Erst schritt-, dann stufen- und jetzt türweise

Ihre erste, überaus anstrengende Aktion fürs Kinder- und Jugendhospiz war eine Wanderung von Kornwestheim über Stuttgart, wo sie im Kinderhospiz am Eugensplatz eine Pause einlegten, nach Michael Haags Heimatstadt Ditzingen. Sie sammelten vor, während und nach der Wanderung, die sie bei sommerlichen Temperaturen absolvierten, rund 1600 Euro für den Hospiz-Förderverein Hand in Hand. Ihre Teilnahme an einem Towerlauf in Köln – 10 000 Stufen in, logisch, Feuerwehrmontur – wollten sie eigentlich auch versilbern. Aber das Treppensteigen war zu kurzfristig angesetzt worden, um noch Sponsoren zu finden. Gleichwohl kamen einige Euros zusammen.