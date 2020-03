Kornwestheim Erst Schülerband, dann Fernsehshow

Gianna aus Kornwestheim verfolgt die Castingshow bereits seit dem Start. „Ich wollte dort schon immer mal hin“, sagt sie. Daher hatte sie sich für die aktuelle Staffel beworben – mit Erfolg. Sie singt schon so lange, wie sie sich erinnern kann. Die Zwölfjährige spielt Klavier und nimmt Gesangsunterricht an der Musikschule. In der ersten Klasse schloss sie sich dem Schulchor an, in der fünften Klasse der Schülerband, mit der sie bereits mehrere Auftritte im Gymnasium absolvieren konnte. „Da habe ich das Singen so richtig für mich entdeckt.“ Das habe ihr großen Spaß gemacht, sei ihr zuletzt aber zeitlich zu viel geworden, sodass sie die Band wieder aufgegeben habe, sagt sie. „Aber das Singen und die Auftritte haben mir dann doch gefehlt. Deshalb wollte ich nun bei ,The Voice Kids’ mitmachen.“